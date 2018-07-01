Ведущие агрохимики обсуждают в Тюмени вопросы повышения урожайности

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Ученых из России, Украины, Казахстана, Турции, Германии и Канады собрала международная научно-производственная конференция "Плодородие почв и оценка продуктивности земледелия", которая открылась на базе Агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья в рамках восьмых Сибирских Прянишниковских агрохимических чтений.

Русского и советского физиолога, биохимика и агронома Дмитрия Прянишникова называют основателем отечественной агрохимической науки. Ученый, в частности, разработал теорию азотного питания растений, под его руководством проводились исследования российских месторождений фосфатов и калия, в результате чего были предложены новые формы простых и сложных удобрений и дана их агрономическая оценка.

"Прянишниковские чтения проводятся в сибирских городах раз в три-четыре года. Мы собираем всю агрохимическую научную и педагогическую общественность и говорим о насущных вопросах. Сегодня одной из основных проблем, сдерживающих продуктивность всех сельскохозяйственных культур, является недостаток питания растений. В России производится больше удобрений, чем в СССР, но лишь 10% остается на наших полях, остальное уходит на экспорт. Во многих хозяйствах Сибири и Зауралья скромные урожаи, нашим товаропроизводителям удобрения не по карману. Если государство будет давать дотации, ситуация изменится и урожайность повысится. Мы поднимем эту тему в ходе заседания", - сообщил академик РАН Геннадий Гамзиков.

Возможные направлениях выращивания и производства сельхозпродукции, сложности и перспективы в области земледелия, роль мелиорации в решении вопросов продовольственной безопасности, применение удобрений обсудят участники конференции в ближайшие дни. Для Тюмени Прянишниковские агрохимические чтения - событие нерядовое: впервые за многолетнюю историю мероприятие проходит в столице Сибири. Тюменцам есть что показать: кроме экскурсии по университету Северного Зауралья, гостей повезут в Тобольск, а также пригласят в научную поездку на одно из сельхозпредприятий области.

"Отрадно, что Министерство сельского хозяйство приняло решение на базе нашего региона провести чтения, в ходе которых специалисты делятся мнениями, разработками, подходами, могут ознакомиться с особенностями производства. Завтра запланировано посещение агрофирмы "КРиММ" - одного из наших флагманов, которая занимается именно плодородием, культурным производством картофеля. Это и большое количество органики на полях, выравнивание полей, это целый пласт показателей, которые определяют в конечном итоге урожайность и качество продукции", - отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Значимым событием для университета, аграриев и представителей науки региона и страны считает мероприятие ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

"Представляется очень важным, что в рамках Прянишниковских чтений есть возможность для ученых из России и ряда зарубежных стран не только изложить свои научные изыскания, но и вживую оценить проекты тюменской аграрной науки и производственников, связанные с улучшением плодородия почв и повышением продовольственной и экономической безопасности. Я убеждена, что Прянишниковские чтения позволят сделать серьезный шаг в сторону большего понимания происходящих в земледелии процессов и дадут немало новых позитивных сигналов и для ученых, и для хозяйственников", - сказала она.

Результатом конференции станет выработка итогового документа, который будет содержать предложения для президиума РАН, Министерства науки и высшего образования и региональных структур власти.

"Мы готовим предложения о выделении средств на проблемные вопросы по изучению плодородия почв, применения удобрений и оптимизации питания растений. Мы обратимся к региональным департаментам Сибири с предложением найти возможность увеличить применение удобрений в ближайшие годы. Есть и конкретные цифры по каждому субъекту федерации - какое количество удобрений необходимо и какую выгоду это принесет", - пояснил Геннадий Гамзиков.

Татьяна Ковалева