Ямальцы очистили берега Обской губы и реки Собь

фото правительства ЯНАО фото правительства ЯНАО

Ямальцы очистили берега Обской губы в с. Новый Порт и на реки Собь в Приуральском районе в рамках Всероссийской экологической акции-конкурса "Зеленый маршрут", сообщает правительство ЯНАО.

Участниками экосубботника стали более 50 волонтеров – представители различных профессий: краеведы, историки, экологи, инструкторы по туризму, фотографы и корреспонденты возрастом от 20 до 40 лет.

В департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО сообщили, что субботник прошел в виде квест-игры. За время его проведения было собрано более 30 мешков мусора объемом по 120 литров. Также по пути следования экомаршрута "Заповедный Полярный Урал" команда "Полярная звезда" убрала мусор на туристических стоянках.

В Приуральском районе перед волонтерами сотрудники Научного центра изучения Арктики провели просветительскую лекцию "Сохраним природу вместе". Молодым экологам рассказали о местности, о природных достопримечательностях, о проблемах экологии и важности сохранения природы родного края.

Отметим, комиссия Всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" даст свою оценку проведения акций в регионах и 5 сентября объявит победителей. Ими станут три команды, которые будут награждены поездкой в один из регионов России.