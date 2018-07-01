  • 17 июля 201817.07.2018вторник
  • USD62,2556
    EUR72,7955
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер юго-восточный

Ямальцы очистили берега Обской губы и реки Собь

Общество, 14:37 17 июля 2018

фото правительства ЯНАО

Ямальцы очистили берега Обской губы в с. Новый Порт и на реки Собь в Приуральском районе в рамках Всероссийской экологической акции-конкурса "Зеленый маршрут", сообщает правительство ЯНАО.

Участниками экосубботника стали более 50 волонтеров – представители различных профессий: краеведы, историки, экологи, инструкторы по туризму, фотографы и корреспонденты возрастом от 20 до 40 лет.

В департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО сообщили, что субботник прошел в виде квест-игры. За время его проведения было собрано более 30 мешков мусора объемом по 120 литров. Также по пути следования экомаршрута "Заповедный Полярный Урал" команда "Полярная звезда" убрала мусор на туристических стоянках.

В Приуральском районе перед волонтерами сотрудники Научного центра изучения Арктики провели просветительскую лекцию "Сохраним природу вместе". Молодым экологам рассказали о местности, о природных достопримечательностях, о проблемах экологии и важности сохранения природы родного края.

Отметим, комиссия Всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" даст свою оценку проведения акций в регионах и 5 сентября объявит победителей. Ими станут три команды, которые будут награждены поездкой в один из регионов России.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , субботник , экология , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 17.07.2018Семья из Нижнетавдинского района заняла второе место в областном конкурсе
16:05 17.07.2018Невнимательность взрослых становится главной причиной падений детей из окон
15:32 17.07.2018Новая набережная появится в Ишиме в сентябре
15:21 17.07.2018На Южном Урале перепишут растения, грибы и лишайники