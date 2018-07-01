  • 17 июля 201817.07.2018вторник
  • USD62,2556
    EUR72,7955
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер юго-восточный

Пропавшего ноябрьского подростка видели в Томской области

Происшествия, 15:43 17 июля 2018

Фото sledcom.ru

Полиция Ноябрьска ищет пропавшего без вести несовершеннолетнего. По оперативным данным юношу в последний раз видели в Томской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

26 июня 2018 года из дома в Ноябрьске ушел в неизвестном направлении Гаджимурат Минатуллаев 2001 года рождения. При себе юноша имел банковскую карту с денежными средствами.

Установлено, что подросток характеризуется положительно и ранее правонарушений не совершал. По оперативным данным сотрудников полиции, в последний раз парня видели в Александровском районе Томской области. Там он прожил несколько дней в гостинице, а затем уехал в неизвестном направлении.

Особые приметы пропавшего: на вид 16-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Стрижка сзади и по бокам головы короткая, зачесана вверх. Был одет в толстовку синего цвета, синюю футболку, светло-голубые джинсы и черные кроссовки.

Следственное управление Ноябрьска просит в случае установления местонахождения несовершеннолетнего сообщить об этом по телефону 8 (3496) 32-47-51 или 42-80-38.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ноябрьск , поиск детей , полиция , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 17.07.2018Вооруженные браконьеры попали в засаду на "Земле леопарда"
15:43 17.07.2018Пропавшего ноябрьского подростка видели в Томской области
14:59 17.07.2018Северянин в пьяной драке до смерти избил собутыльника
14:15 17.07.2018Тридцать тюменских предприятий оштрафовали за вредные выбросы