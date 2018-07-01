Пропавшего ноябрьского подростка видели в Томской области

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Полиция Ноябрьска ищет пропавшего без вести несовершеннолетнего. По оперативным данным юношу в последний раз видели в Томской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

26 июня 2018 года из дома в Ноябрьске ушел в неизвестном направлении Гаджимурат Минатуллаев 2001 года рождения. При себе юноша имел банковскую карту с денежными средствами.

Установлено, что подросток характеризуется положительно и ранее правонарушений не совершал. По оперативным данным сотрудников полиции, в последний раз парня видели в Александровском районе Томской области. Там он прожил несколько дней в гостинице, а затем уехал в неизвестном направлении.

Особые приметы пропавшего: на вид 16-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Стрижка сзади и по бокам головы короткая, зачесана вверх. Был одет в толстовку синего цвета, синюю футболку, светло-голубые джинсы и черные кроссовки.

Следственное управление Ноябрьска просит в случае установления местонахождения несовершеннолетнего сообщить об этом по телефону 8 (3496) 32-47-51 или 42-80-38.