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Новая набережная появится в Ишиме в сентябре

Общество, 15:32 17 июля 2018

Фото пресс-службы администрации г. Ишима

Современную зону отдыха построят на ул. Казанской в Ишиме. Она расположится напротив средней школы № 2 на месте снесенных жилых домов, которые пострадали от паводка весной 2016 года. Подрядная организация АО "ТОДЭП" начала подготовительные работы для строительства объекта.

На территории предусмотрены пешеходные зоны, парковка на 60 машиномест и поверхностный водоотвод. Также запланированы посев газонных трав, обустройство наружного освещения, в перспективе – монтаж скамеек и урн. Рассматривается вопрос установки малой архитектурной формы. Что именно появится на набережной, решат сами ишимцы. В ближайшем будущем будет организован сбор предложений от горожан.

По информации пресс-службы городской администрации, работы по строительству объекта завершатся в сентябре.

Инна Кондрашкина

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# благоустройство , Ишим , набережная , река Ишим

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