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На Южном Урале перепишут растения, грибы и лишайники

Общество, 15:21 17 июля 2018

В нацпарке "Таганай" идет перепись растений/фото https://www.taganay.org

Аннотированный список растений, грибов и лишайников национального парка "Таганай" создадут ученые из Ботанического сада Уральского отделения РАН по итогам переписи, сообщает пресс-служба парка.

Масштабные полевые исследования начались в 2017 г. и продлятся до 2019 г. За три года экспедиция побывает в разных уголках национального парка.

"Результатом прошлогодней экспедиции стал тысячестраничный гербарий, это стопка листов примерно метр высотой, - рассказал научный сотрудник Ботанического сада Уральского отделения РАН Андрей Быструшкин. – Сейчас собранные виды растений определяются, формируется их список. За три года мы получим полную биотопологическую характеристику местности. Кроме того, материалы станут основой не для одной научной статьи".

После появления "Аннотированного списка" Таганай можно будет считать одной из самых хорошо изученных территорий Челябинской области. Тем не менее национальный парк все равно останется интересным для научных изысканий. Из-за особого режима охраны в этом уголке Южного Урала сохранились уникальные растения, занесенные в федеральную и региональную Красные книги.

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# гербарий , грибы , Красная книга , лишайники , перепись , растения , Таганай

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