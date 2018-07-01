Семья из Нижнетавдинского района заняла второе место в областном конкурсе

Фото egosano.files.wordpress.com Фото egosano.files.wordpress.com

Семья Коноваленковых из с. Киндер Нижнетавдинского района заняла второе место в конкурсе художественного творчества для приемных семей "Ассамблея замещающих семей".

Как сообщает пресс-служба районной администрации, конкурс проводит ежегодно департамент социального развития Тюменской области, в нем принимали участие самые активные замещающие семьи.

Во время конкурса семье предстояло пройти четыре испытания: ответить на вопросы викторины, показать мастер-класс по рукоделию и творческий художественный номер, а также представить герб семьи и рассказать историю своей семьи. Семья дружно готовилась к конкурсу, снимали видеоролик о своей семье, готовили стенгазету. Необходимо отметить, что все костюмы, представленные на конкурс, Рамзия Аскаровна шьет сама.

"В нашей семье шесть детей, трое из них приемные. Мы всегда рады принимать активное участие во всех конкурсах, потому что это очень нравится детям и объединяет всю семью, но в подобном конкурсе участвуем впервые, поэтому очень рады, что заняли почетное второе место, потому что все семьи, с которыми мы состязались, задорные, талантливые, творческие, активные! Мы получили хороший заряд бодрости на целый день!", – говорит Рамзия Коноваленкова.