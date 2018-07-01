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Более трех тысяч сайтов закрыл Роскомнадзор из-за нарушения авторских прав

Общество, 16:49 17 июля 2018

фото rkn.gov.ru

Ограничен доступ к 3,4 тыс. сайтов и страницам сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещался мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав на интеллектуальную собственность, сообщает Роскомнадзор.

Решения о постоянной блокировке приняты Мосгорсудом, 302 решения, и Минкомсвязи России, 2 тыс. 286 решений в отношении "зеркал" пиратских сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом на постоянной основе, на основании заявлений правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов.

Действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, "Спутник" и Google прекратили выдачу сведений об пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе.

Реестр нарушителей авторских прав здесь.

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# авторские права , нарушение , Роскомнадзор , сайты

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