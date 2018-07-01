Проект "Формейшн "Вера" Дети" стартует в Тюмени

Формейшн "Вера". Фото из официального паблика команды "ВКонтакте" Формейшн "Вера". Фото из официального паблика команды "ВКонтакте"

Сорок один центр спортивного танца откроется в рамках нового проекта "Формейшн "Вера" Дети" в Тюмени в сентябре 2018 года.

Как рассказали представители тюменского ансамбля формейшн "Вера", новый проект дополнительного воспитания предоставит услуги для будущих чемпионов по танцам возле их дома. Набор детей от трех до шести лет уже начался.

"Мы взращиваем новое поколение формэйшн с самого раннего возраста, популяризируем танцевальный спорт, делаем его более доступным. Теперь не надо выезжать в ДТиС "Пионер" или Центр спортивного танца, ехать по всему городу и по пробкам, чтобы попасть к нам на занятия. Теперь – сорок один центр по городу будет принимать детей, и учить их танцам", - заявили в своем Instagram артисты.

Проект "Формейшн "Вера" Дети" поддержало правительства Тюменской области и администрации Тюмени, подчеркнули организаторы.

Коллектив также сообщил своим поклонникам, что команда запустила свой сайт-визитку formationvera.com, где можно ознакомиться с работами знаменитой на весь мир "Веры". В июле 2018 года спортсмены приступили к подготовке новой программы для Чемпионата мира по standard.

Лина Орлова