Тюменские футболисты встретятся с калиниградской "Балтикой"

фото ФК "Тюмень" фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" начнет сезон 2018/2019 Олимп-первенства России по футболу среди команд ФНЛ на стадионе "Геолог" против одного из фаворитов турнира – калининградской "Балтики" 17 июля в 19 часов, сообщает клуб.

"Балтика" не скрывает своих намерений добиться права играть в премьер-лиге. Состав соперника тюменцев пополнили Алан Касаев, Сослан Таказов, Владимир Дядюн и другие известные футболисты. Играет за "Балтику" и бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский.

Калининградцы уступили в паре контрольных матчей перед сезоном: латвийскому "РФШ" (3:4) и "АГМК" из Узбекистана (0:1).

"Тюмень" играла с "Балтикой" в последнем туре прошлого первенства ФНЛ. Счет составил 3:1 в пользу калининградцев.

"Тюмень" к началу нового сезона возглавил Евгений Маслов, в тренерский штаб также вошел сербский специалист Горан Алексич. Команду пополнили десять новобранцев, в том числе известные по меркам ФНЛ футболисты – Артур Малоян, Владимир Парняков, Игорь Коронов, Фарход Васиев и другие.

Главным судьей матча станет Павел Кукуян из Сочи.