Абитуриентов со всей страны выбирает Тюмень

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Более 30 тыс. заявлений на зачисление направили абитуриенты в тюменские университеты летом 2018 года. Приемная кампания в разгаре. По предварительным данным вузов, образование в столице Сибири планируют получить жители не менее половины регионов России, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

Современные учебные программы, индивидуальные образовательные траектории, хорошо оснащенные лаборатории и партнерство с известными иностранными вузами - ключевые факторы, которые привлекли молодых людей в университеты региона.

"Все наши тюменские вузы очень активно развиваются. Они меняются на глазах, подстраиваются под запросы рынка труда. Здесь готовят и инженерные и гуманитарные кадры. Сегодня ТюмГУ входит в программу 5-100. У нас создана политехническая школа, школа современных исследований, меняется Индустриальный университет. Большое количество студентов с севера поступает в Тюмень. И это лишь подтверждает, что качество, которое дают наши университеты, сегодня позволяет выпускникам трудоустраиваться по профессии, с хорошей заработной платой", - отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В новый учебный год тюменские вузы входят с новыми образовательными проектами. Абитуриенты потянулись в "Высшую инженерную школу EG" Тюменского индустриального университета, где обещают взрастить инженерную элиту страны. В числе новшеств - открытие вузом новой программы магистратуры "Интеллектуальные технологии "Умный город", а также выпускающей кафедры по подготовке инженеров по управлению и эксплуатации жилищно-коммунального комплекса. Ожидается, что общее число студентов- новичков в ТИУ в 2018 году превысит 9,3 тыс. человек.

Тюменский государственный университет в предстоящем учебном году приступит к реализации новой профессиональной магистерской программы "Цифровая культура и медийное производство" Школы перспективных исследований и Института социально-гуманитарных наук, а также откроет новую базовую кафедру предпринимательства и запустит лабораторию экологического мониторинга. В общей сложности, в вузе уже приняли более 13 тыс. заявлений на зачисление.

Около 4 тыс. 300 человек претендуют на обучение в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. Самыми активными стали абитуриенты из Тюменской, Свердловской, Курганской и Омской области. Одним из наиболее ожидаемых событий нового учебного года станет аккредитация университетских лабораторий, предназначенных для учебной деятельности и оказания услуг жителям и предприятиям региона.

В Тюменском государственном медицинском университете в новом учебном году вводят очно-заочную форму обучения на факультете Высшего сестринского образования для абитуриентов, поступающих в вуз на внебюджетной основе. Осенью здесь также запустят новые магистерские профили - "Управление лекарственным обеспечением" и "Организация сестринской помощи". В университете приняли уже более 5 тыс. 200 заявлений от российских и зарубежных абитуриентов.

Тюменские вузы традиционно популярны у молодых людей из северных округов. Получив образование в сибирской столице, выпускники возвращаются на Ямал и Югру, уверенные в том, что их ждут хорошие перспективы.

"Несмотря на то, что в Тюмени мне очень нравится, я планирую найти работу в Надыме, - говорит студентка пятого курса факультета "Экономической безопасности" ТюмГУ Александра Головкова. - Социальные пакеты, зарплаты, гарантии сотрудникам на севере прекрасные. Выпускники моей специальности востребованы на Ямале, поэтому я уверена, что у меня не будет проблем с трудоустройством".

Спокойны за будущее молодых людей и их родители. По словам северян, качество образования в тюменских вузах не вызывает сомнений.

"Работодатели Югры охотно берут ребят с тюменскими дипломами. Начальство смотрит рейтинги вузов, учитывает материально-техническую базу, профессионализм и компетентность научно-преподавательского состава. В Нефтеюганске высоко котируются тюменские дипломы, и не только в строительной, нефтегазовой отрасти, но и в медицине, школьном образовании и так далее. С трудоустройством проблем не будет", - уверены супруги Павловы из Нефтеюганска.

Татьяна Ковалева