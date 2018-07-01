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Пятнадцать тюменцев заболели энтеровирусной инфекцией

Общество, 12:21 18 июля 2018

фото doctorpiter.ru

15 жителей Тюменской области заболели энтеровирусной инфекцией за 6 месяцев 2018 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как сообщают специалисты, показатель заболеваемости 1,0 на 100 тыс. населения, что в восемь раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Все случаи ЭВИ спорадические, то есть между собой не связаны, носят сезонный характер.

Специалисты службы проводят мониторинг за полио- и энтеровирусами в объектах внешней среды. За май и июнь исследовано 40 проб сточной воды на наличие возбудителей ЭВИ, положительных находок нет. Мониторинг за заболеваемостью ЭВИ в регионе управление ведет в еженедельном режиме.

С 1 по 16 июля в Тюменской области зарегистрировано 13 случаев ЭВИ. Из них девять – в Тюмени, два - в Тюменском и один - в Нижнетавдинском районах. Все заболевшие - дети до 14 лет. В семейных очагах и в детских организованных коллективах групповой заболеваемости не зарегистрировано. По каждому случаю проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Вопросы профилактики энтеровирусной инфекции находятся на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ознакомиться с мерами профилактики энтеровирусной инфекции можно здесь.

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# Роспотребнадзор , энтеровирусная инфекция

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