Клоун из Португалии привезет в Тюмень шоу LibertEnano

Фото театр "Мимикрия" Фото театр "Мимикрия"

Клоун Энано из Португалии впервые приедет на тюменский фестиваль "Сны улиц", сообщает театр "Мимикрия".

Вместе с местными коллективами Энано побывает со своим представлением во всех пяти городах юга региона. Артист уже успел посетить с представлениями 43 страны и побывать более чем в 200 городах.

"Я очень рад выступить на этом фестивале. Решил принять в нем участие, потому что я люблю российских зрителей: они относятся к клоуну с вниманием и уважением, - рассказал он. - До этого я выступал в вашей стране шесть раз. И это моя первая поездка в Сибирь. Здесь я ожидаю увидеть прекрасную культуру, красивый город, где живут люди, которым нравится улыбаться и наслаждаться уличным театром. Мне нравится путешествовать в малые города, потому что у каждого места своя энергетика".

Фото театр "Мимикрия" Фото театр "Мимикрия"

На площадках всех пяти городов он представит шоу LibertEnano – это новое приключение, где Энано превращает улицу в свой дом, а публику – в свою семью.

Энано отметил, что у жителей Португалии нет представления о россиянах: "Многие думают, что в нашей стране живут холодные люди, на самом деле это не так. Россию населяют сердечные люди, которые уважают искусство. Россия – одна из моих любимых стран, где я люблю выступать! Поэтому я нахожусь в предвкушении от поездки в Тюмень и другие города. Хочется показать мои способности зрителям и стать счастливыми вместе!".