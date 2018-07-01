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Московский парк Горького отмечает юбилей флешмобом в Интернете

Общество, 18:40 18 июля 2018

фото сайта мэра Москвы

Парк Горького отмечает 90-летие флешмобом в Интернете. Пользователям соцсетей предлагают выкладывать фотографии парка разных лет, сообщается на сайте мэра Москвы.

Акция #90историяпаркагорького стартовала за месяц до праздника. Участниками могут стать все желающие. Достаточно выложить в одной из социальных сетей архивные фотографии и рассказать историю, связанную с Парком Горького. К ним нужно добавить специальный хештег #90историйпаркагорького.

К акции уже присоединились десятки пользователей, но время поделиться воспоминаниями еще есть: итоги акции подведут 12 августа. Организаторы выберут 90 лучших снимков и историй, которые станут основой для юбилейного набора открыток.

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# Интернет , парк Горького , флешмоб , фотографии , юбилей

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