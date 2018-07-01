Любители бега примут участие в "Сингульском пробеге - 2018"

фото организаторов Сингульского пробега во Вконтакте фото организаторов Сингульского пробега во Вконтакте

Любителей бега приглашают на "Сингульский пробег – 2018" в с. Сингуль вокруг озера 21 июля, сообщает администрация Ялуторовского района.

В забеге длиною в 23 км допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Старт и финиш – на центральной площади села. Покрытие трассы смешанное: асфальт, грунтовые лесные дороги, песчаные дороги. На дистанции предусмотрены покилометровая разметка, указатели направления и поворотов, пункты питания и освежения (вода, мокрые губки). Также предусмотрена дистанция "Спутник" длиною в 5 км, старт и финиш которой также на центральной площади с. Сингуль Татарский.

Проезд к месту соревнований на личном автотранспорте, на микроавтобусе "Газель" по маршруту автовокзал – спортшкола – с. Сингуль Татарский, на микроавтобусе "Пежо" по маршруту спорткомплекс "Атлант" – спорткомплекс "Юбилейный" (с. Памятное) – с. Сингуль Татарский. Отправление в 8 часов 30 минут. Выдача номеров участникам соревнований с 9 до 10 часов 30 минут. Старт в 11 часов. Награждение начнется в 14 часов.

Более подробно с условиями соревнований можно ознакомиться на странице в социальной сети "ВКонтакте".