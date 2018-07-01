Финальная игра Летней школы КВН пройдет в "Космосе"

Фото пресс-службы МТЦ "Космос" Фото пресс-службы МТЦ "Космос"

Финал городской Летней школы КВН начнется в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 19 июля в 15 часов. В этой игре поборются за победу команды, которые неоднократно представляли Тюмень на международных фестивалях Всероссийской юниор-лиги КВН, а также участники телевизионного проекта "Детский КВН" на канале СТС.

Как сообщает пресс-служба МТЦ "Космос", подростки от 11 до 17 лет из 10 школ города в составе сборных команд "Микс", "За кадром" и "МС 66" будут бороться за звание чемпиона Школы КВН-2018. Уже девятое лето подряд оздоровительно-образовательный проект "Тюменская городская летняя школа КВН" проводится в детско-юношеском центре "Авангард".

"С ребятами занимались педагоги по актерскому мастерству, сценической речи, эстрадному вокалу, авторы и наставники из опытных команд КВН Тюмени. Участники работали с редакторами, которые помогали им в реализации мыслей и идей, а каждую пятницу команды показывали выступления – результат их недельной работы", — уточнила руководитель Летней школы КВН в Тюмени Лариса Антропова.

В "Авангарде" команды тренировали свои импровизационные и актерские способности каждый день: придуманные утром шутки они должны были отрепетировать и представить на суд редакторам и другим ребятам в конце дня. Писать новые шутки помогали редакторы Лиги КВН "Тюмень" Сергей Шмидт и Андрей Меженный, актеры команд "ЗАПСИБ" и "О! Роза! Роза!".

Вход на финальную игру тюменской Летней школы КВН свободный.