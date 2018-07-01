Колонна красных автомобилей проедет по улицам Тюмени в День города

Фото "Тюмень - наш дом" Фото "Тюмень - наш дом"

Флешмоб "Парад красных машин" пройдет в Тюмени в День города 28 июля. Стать его участниками могут все желающие тюменцы, главное условие – наличие автомобиля красного цвета.

Как рассказал на пресс-конференции главный редактор и программный директор медиахолдинга "Радио Западной Сибири" Тимур Шквал, мероприятие уже стало традиционным для областного центра. В 2017 году флешмоб собрал более 100 красных автомобилей, а зрелище получилось ярким и запоминающимся.

В этом году парад стартует в 13 часов от тюменского технопарка. Сбор и регистрация начнется в 11 часов 30 минут.

"Этот парад необычен тем, что тюменцы смогут наблюдать за ним с разных площадок. Парад пройдет по улице Республики мимо площади 400-летия Тюмени, которая будет центральной площадкой празднования Дня города. Финишируют автомобили в 14 часов на улице Перекопской", - рассказал он.

Заявки на участие во флешмобе принимаются до 25 июля в группе мероприятия в "ВКонтакте".

Любовь Голышева