В Тарко-Сале новое здание школы-интерната готово на семьдесят процентов

фото правительство ЯНАО фото правительство ЯНАО

В Тарко-Сале новое здание школы-интерната готово на 70%. На объекте работают 60 специалистов и три единицы техники, сообщает правительство ЯНАО.

Строители планируют до конца лета полностью закончить работы по внутренней отделке манежа и теплицы, а также благоустроить прилегающую территорию школы-интерната.

Продолжается отделка стен и потолков в здании учебного корпуса: на втором и третьем этажах работа почти завершена, на первом – выполнено более половины. Готовность фронта работ по внутренней отделке превышает 60 % от общего объема. Также идет работа по монтажу внутренних и наружных видеокамер, установке противопожарных датчиков и светильников.

Получить разрешение на ввод учебного корпуса намечено на вторую половину 2019 года.

Корпус школы-интерната представляет собой трехэтажное строение общей площадью 14 тыс. кв. м, предназначенное для обучения 450 учащихся. На территории будет теплица и крытый манеж для проведения физкультурных занятий в холодное время года.

На первом этаже разместят мастерские по деревообработке и металлообработке, хореографический зал и кабинет корригирующей гимнастики, актовый зал с подсобными помещениями, блок медицинских помещений. Спортивный зал – в пристройке на первом этаже. В спортблоке запроектирован и тренажерный зал, а для младших школьников помещения выделены в отдельный непроходной блок с учебными кабинетами, отдельными санузлами и рекреациями. Учебные классы и лаборантские для учеников среднего и старшего звена размещены в основной части здания.

На третьем этаже в центральной части будут располагаться библиотека и конференц-зал, краеведческий и этнографический музеи.

Напомним, социальный объект строится за счет средств окружного бюджета в рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО.