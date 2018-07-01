В Тюмени пройдет слет юных экскурсоводов

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Областной слет экскурсоводов пройдет в Тюменском районе с 23 по 29 июля. Участие в нем примут учащиеся 7-11 классов школ, студенты среднего и высшего профессионального образования Тюменской области, сообщает Дворец "Пионер".

Программа включает теоретические и практические занятия по музейной и экскурсионной деятельности, краеведению, культуре речи, посещение лучших музеев Тюмени и мастер-классов по интерактивным методам экскурсионной деятельности и по психологии общения, в ходе которых можно приобрести навыки общения с экскурсантами.

Размещение участников предусмотрено на территории спортивно-оздоровительной базы "Азимут". Занятия будут проходить на базе Центра туризма и краеведения (Тюмень, ул. Перекопская, 34). Кроме того, планируется поездка участников в Тобольск, где юные экскурсоводы побывают на обзорной экскурсии по городу, посетят Тюремный замок, музей семьи Императора Николая II и туристский комплекс Абалак.

В завершение обучения участники выполнят итоговые зачетные работы и получат сертификаты.

Для участия в мероприятии участникам необходимо прислать в оргкомитет начальные разработки по экскурсиям в выбранном районе и заявку на участие на электронную почту: smirnykh@pioner72.ru до 20 июля.