Жители Абатского района привели в порядок берега местных рек и озер

Фото water-rf.ru Фото water-rf.ru

230 жителей Абатского района приняли участие в акции "Вода России", они собрали около 700 мешков мусора.

Как сообщает пресс-служба администрация района, работники организаций и активные жители района привели в порядок левый и правый берега р. Исток в с. Абатское; берег озера Татарка в с. Банниково; берега р. Китерня в Болдыревском сельском поселении; берега р. Абак в черте с. Конево; берега р. Черемшанка в п. Ленинка и д. Черемшанка; пруд в п. Майка; берега р. Ишим в с. Абатское, с. Назарово, с. Ощепково; р. Смородянка в с. Шевырино; берег р. Вавилон в черте с. Тушнолобово; береговая линия озера Марухи и р. Быструшка в с. Быструха.

Напомним, Общероссийская экологическая акция по уборке водных объектов и их берегов "Вода России" стартовала на всей территории страны 1 апреля.