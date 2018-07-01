Тюмень готовится пополнить копилку рекордов танцевальным флешмобом

Фото группы «Проект «Танцуй, Тюмень!» ВКонтакте Фото группы «Проект «Танцуй, Тюмень!» ВКонтакте

Более 10 тысяч участников надеются собрать организаторы флешмоба "Танцуй, Тюмень" в День города 28 июля. В этот день тюменцы планируют установить рекорд, исполнив самый массовый танец сразу на нескольких площадках города.

По словам художественного руководителя Центра культуры и творчества "Тюмень" Ирины Журавель, подобных флешмобов в России не проводил ни один город. В 2017 году в Калининграде состоялся массовый танцевальный флешмоб, но там он проходил на одной площадке и собрал около 2 тыс. человек.

Тюменцы будут танцевать одновременно на шести площадках – на площади 400-летия Тюмени, на площади у тюменского технопарка, на Цветном бульваре перед сценой около цирка, на набережной, в сквере Депутатов, и в зоне отдыха Заречных микрорайонов. Перед началом флешмоба организаторы раздадут специальные промобраслеты, которые помогут отследить точное число участников. Исполнять танец начнут в 16 часов.

"В это время в небо взлетят квадрокоптеры, они зафиксируют количество человек и запишут историческое видео. Ведущие по видеосвязи будут связываться с главным редактором международного агентства рекордов "Интеррекорд" Владом Копыловым, который будет находиться на площади 400-летия. В 16 часов 30 минут, если рекорд будет зафиксирован, Тюмени вручат сертификат об установлении самого массового танцевального флешмоба", - рассказала Ирина Журавель.

Напомним, проект в Тюмени запустили в мае 2018 года. 3 июня состоялась генеральная репетиция на 52 площадках города, в которой приняли участие около 7 тыс. человек, вторая репетиция прошла 23 июня на набережной. Специально для проекта "Танцуй, Тюмень!" написали песню, автором музыки которой выступил Сергей Трифонов, а автором текста Евгений Петропавловский.

Любовь Голышева