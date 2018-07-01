Гальваническую электростанцию изобрел школьник из Новосибирска

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Гальваническую электростанцию изобрел ученик специализированного учебно-научного центра НГУ из Новосибирска, сообщает Министерство просвещения РФ.

Школьнику Касымхану Хубиеву удалось разработать механизм, позволяющий вырабатывать недорогую электроэнергию при помощи воды. Электростанция представлена гальваническим элементом, который состоит из двух пятиметровых маховиков из меди и алюминия, погруженных в жидкую среду.

По словам изобретателя, подобные механизмы можно устанавливать на побережьях любых водоемов. На суше расположен инвертор для перевода вырабатываемого гальваническим элементом постоянного тока в непостоянный. В качестве дополнения монтируется счетчик электрического тока и солевой электро-накопитель.

Школьник не остановился на разработке базовой версии гальванической электростанции и расширил ее до модифицированного варианта. Такой, к примеру, можно использовать в труднодоступных районах благодаря комфортной транспортировке.

Молодой ученый утверждает, что его изобретение дешевле, чем солнечные батареи, и способно работать даже в холодные дни, когда выработка энергии увеличится. Школьник уже запатентовал механизм.