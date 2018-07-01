В Тюмени устраняют последствия ливня

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Последствия сильного ливня, который прошел 19 июля и в ночь на 20 июля устраняют коммунальные службы. В течение суток выпало 6 мм осадков, сообщает администрация Тюмени.

Бригады откачивали воду с проезжей части по адресам: ул. Мира, ул. Московский тракт, 137, ул. Садовая, проезд Солнечный, ул. Ванцетти, ул. Брянская, ул. Малышева, ул. Мебельщиков, ул. Казачьи Луга и других. Кроме того, обслуживающие организации проводят работы по очистке дождеприемных решеток.

Были приняты меры по очистке участка трубы ливневой канализации на ул. 50 лет Октября. Вода на этой территории не уходила, потому что часть конструкции колодца обрушилась, это сдерживало поток воды. До понедельника колодцы ливневой канализации на этом участке будут восстановлены.

Состоянием и содержанием "ливневки" занимаются управы административных округов. Подрядчик обязан содержать водоотводящую инфраструктуру в рабочем состоянии. Решетки дождеприемников и коллекторы должны быть свободны от мусора. Трубы канализации также постоянно должны принимать поступающие стоки. За многие годы плановая работа по прочистке ливневой канализации стала нормой жизни для дорожных служб.

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На территориях многоквартирных домов ответственность за принятие мер лежит на управляющих компаниях. За их бездействие предусмотрена административная ответственность. Жители могут сигнализировать о проблемах сообщениями на портал "Тюмень – наш дом".

После сильных ливней все службы, задействованные в содержании улично-дорожной сети, принимают оперативные меры. Если вода не уходит в течение нескольких часов, организации, ответственные за содержание конкретных участков, должны проверить состояние дренажных колодцев и ливневой канализации.

В период ливня, от сильного ветра в городе упали десятки деревьев. Сломанные ветки подрядчики также вывозят.