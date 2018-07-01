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По номеру 112 уральцы могут получить экстренную психологическую помощь

Общество, 08:26 23 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

В составе каждой дежурной смены Центра обработки вызовов системы-112 в круглосуточном режиме работают профессиональные психологи, специально подготовленные к оказанию экстренной дистанционной помощи людям, находящимся в кризисной ситуации, сообщает правительство Свердловской области.

Как рассказала начальник отдела лингвистической и психологической поддержки Территориального центра мониторинга Александра Мехоношина, специалисты, оказывающие данную помощь, регулярно проходят дополнительное обучение по курсу психологического консультирования абонентов в состоянии кризиса.

"Работа по оказанию дистанционной психологической поддержки, чаще всего в неотложном режиме, предъявляет повышенные требования к качеству подготовки психологов, обязывает специалистов постоянно совершенствовать свои навыки и умения. Опыт работ коллег смежных структур для нас особенно полезен", - сказала она.

Отметим, обеспечение дистанционной поддержки человеку, позвонившему на единый номер службы спасения, является одной из основных задач системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб, определенных российским законодательством.

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# 112 , психологи , Урал

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