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В Тюменской области создадут "говорящую" книгу для инвалидов по зрению

Общество, 09:39 23 июля 2018

фото https://www.mkrf.ru

Областную акцию на лучшую аудиозапись для создания цифровой "говорящей" книги для инвалидов по зрению объявляет Специальная библиотека для слепых со 2 июля по 15 декабря, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Цифровая "говорящая" книга оснащена криптозащитой от несанкционированного использования, прослушивается на специальном тифло-флеш-плеере.

В 2018 году акция проводится в формате конкурса. С положением можно познакомиться на официальном сайте СБС. Акция проводится в год 60-летия выхода первой "говорящей" (озвученной) книги в Российской Федерации и в Год добровольца (волонтера) в России.

К участию организаторы приглашают представителей творческих профессий, тюменского журналистского и писательского сообществ, общественных организаций, специалистов радио и телевидения, студий звукозаписи, библиотек Тюменской области, учреждений образования, волонтерских движений.

Участие в областной акции ""Говорящая" книга – незрячему читателю" дает возможность не только начитать хорошую тюменскую книгу для читателя со зрительными нарушениями, но и сделать первый шаг к воплощению идеи создания аудио-библиотеки тюменских писателей и поэтов. Благодаря современным электронным сервисам и технологиям библиотекой смогут пользоваться незрячие и слабовидящие читатели всей России.

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# акция , аудио , библиотека , инвалиды по зрению

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