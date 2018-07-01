Спасатели на Антипинском НПЗ устраняли учебную разгерметизацию
Аварийно-спасательные подразделения на Антипинском НПЗ провели учения. По легенде учений, на одной из установок произошла разгерметизация с последующим розливом сероводородосодержащих смесей, сообщает региональное управление МЧС России.
Первые прибывшие подразделения ООО "Пожарная часть - 1" установили пожарные автомобили на гидрант и организовали изоляцию разлившейся жидкости при помощи пены. Тюменская областная Служба экстренного реагирования, прибывшая на место аварии, находит пострадавшего, работающего на высоте и с помощью альпинистского снаряжения, эвакуирует его в безопасную зону.
Подразделения по борьбе с последствиями розлива химически опасных веществ, при помощи абсорбентов обрабатывают территорию и убирают последствия аварии.
Начальник службы пожаротушения 32 отряда федеральной противопожарной службы Евгений Шатунов, поблагодарил руководство Антипинского НПЗ за хорошо организованное тактическое учение и выразил надежду, что в реальной жизни отрабатываемые навыки не пригодятся.