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Спасатели на Антипинском НПЗ устраняли учебную разгерметизацию

Общество, 17:10 20 июля 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Аварийно-спасательные подразделения на Антипинском НПЗ провели учения. По легенде учений, на одной из установок произошла разгерметизация с последующим розливом сероводородосодержащих смесей, сообщает региональное управление МЧС России.

Первые прибывшие подразделения ООО "Пожарная часть - 1" установили пожарные автомобили на гидрант и организовали изоляцию разлившейся жидкости при помощи пены. Тюменская областная Служба экстренного реагирования, прибывшая на место аварии, находит пострадавшего, работающего на высоте и с помощью альпинистского снаряжения, эвакуирует его в безопасную зону.

Подразделения по борьбе с последствиями розлива химически опасных веществ, при помощи абсорбентов обрабатывают территорию и убирают последствия аварии.

Начальник службы пожаротушения 32 отряда федеральной противопожарной службы Евгений Шатунов, поблагодарил руководство Антипинского НПЗ за хорошо организованное тактическое учение и выразил надежду, что в реальной жизни отрабатываемые навыки не пригодятся.

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# Анитипинский НПЗ , пожарные , учения

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