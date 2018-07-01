Великое противостояние Марса можно увидеть в Московском планетарии

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Великое противостояние Марса и затмение Луны можно увидеть в Парке неба с 21 часа 30 минут до часа ночи 27 июля, сообщает Московский планетарий.

В 2018 году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. 27 июля Марс вступит в Великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В этот период Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере.

Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут. Оно будет хорошо видно практически на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

Состоится мероприятие только при условии ясной погоды. Стоимость 500 рублей.