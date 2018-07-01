Пациенты из других регионов едут лечиться на юг Тюменской области

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Миллионным пассажиром аэропорта Рощино стала жительница Нового Уренгоя Нина Будник, приехавшая в Тюмень на плановое лечение по программе "Сотрудничество" 20 июля.

Для жителей северных регионов области и соседних областей тюменские клиники по-прежнему считаются основными центрами диагностики и лечения. За последние 12 лет ту или иную медицинскую помощь здесь получили 187 тыс. ямальцев.

"Современное оборудование, технологии, а главное, опытные специалисты служат на благо жителей всех трех регионов. В наших ведущих клиниках всегда можно встретить и ямальских пациентов. Самое главное - не просто спасать жизнь, а сохранять ее качество, чтобы люди могли жить долго и счастливо. И для нас это важная задача", - отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В среднем около 3,5 тыс. ямальцев ежегодно получают специализированную и высокотехнологичную помощь в круглосуточных тюменских стационарах. Расходы на нее составляют около 120 млн рублей в год, сообщила заместитель директора территориального фонда ОМС ЯНАО Лариса Романенко.

Северные пациенты получают помощь по 20 профилям. Как отмечает директор департамента здравоохранения Инна Куликова, наиболее востребованными являются сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, онкология, травматология и ортопедия.

"Высокотехнологичная помощь – важный приоритет, мы ее развиваем и понимаем, что она ведет за собой остальную систему здравоохранения региона, потому что мы получаем те технологии, которые становятся драйверами развития. В 2017 году мы наконец-то стартовали с трансплантацией и развиваемся дальше в этом направлении. В 2018 году уже проводились операции по пересадке почки. Кроме того, формируется лист ожидания для трансплантации печени. Будем и дальше развивать донорские стационары", - отметила директор департамента здравоохранения.

Не выезжая за пределы Сибири, северяне могут получить медицинскую помощь в одним из лучших по оснащению и опыту в стране и мире тюменском Федеральном центре нейрохирургии. Врачи помогают пациентам с широким спектром заболеваний, в том числе с теми, которые еще недавно считались неподдающимися хирургическому лечению.

"К ним относится, например, эпилепсия. Если раньше пациентам с таким диагнозом приходилось надеяться только на медикаментозное лечение, то сегодня мы успешно применяем хирургические методы. Так же можно сказать и о детском церебральном параличе. Кроме того, в центре помогают пациентам с повреждениями позвоночника, патологиями головного и спинного мозга, аномалиями развития и другими недугами", - рассказала врач-невролог, эпилептолог отделения нейрохирургии детского возраста ФГБУ "ФЦН" Тюмени Ольга Клименко.

Между тем, в Тюмени продолжается реализация ряда крупных проектов в области медицины: женщины и дети будут получать услуги в строящемся многопрофильном госпитале группы компаний "Мать и дитя". Кроме того, продолжается работа по обновлению материально-технической базы медицинских учреждений региона, созданию условий для внедрения новых технологий.

"Тюменские медики постоянно повышают свой уровень, внедряют передовые технологии, стараются сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. Благодаря общим усилиям тюменское здравоохранение занимает лидирующие позиции в стране. Многие достижения признаны и отмечены на федеральном уровне. Задача по развитию медицины, сохранению здоровья граждан поставлена президентом России. В Тюменской области здравоохранению уделялось и будет уделяться особое внимание", - подчеркнул Александр Моор.

В Тюмень едут не только медицинские туристы- северяне, но и будущие врачи. Кузницей кадров для ямальских и югорских больниц стал Тюменский медицинский университет. В новом учебном году по договорам целевого направления к обучению в вузе приступят более 50 абитуриентов.