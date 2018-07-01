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Проекты тюменских НКО могут получить грантовую поддержку

Общество, 10:32 21 июля 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени проходит грантовый конкурс на поддержку социальных инициатив. Получить грант от областного правительства могут только зарегистрированные некоммерческие организации. Заявки принимаются до 12 августа включительно.

Грантовый конкурс среди некоммерческих организаций объявил департамент по общественным связям коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Минимальная сумма гранта, которую могут получить авторы социальных проектов - 50 тысяч рублей. Максимальная сумма финансовой поддержки зависит от направления проекта.

Претендовать на грант могут проекты в сферах:

- патриотическое воспитание - до 500 тыс. рублей;

- семейные ценности - до 500 тыс. рублей;

- работа с трудными подростками и детьми, оставшимися без попечения родителей - грант до 500 тыс. рублей;

- добровольчество – до 300 тыс. рублей;

- ЗОЖ, спорт и безопасность – до 300 тыс. рублей;

- международное сотрудничество – до 300 тыс. рублей;

- профориентация – до 360 тыс. рублей;

- молодежные субкультуры – до 350 тыс. рублей.

В рамках конкурса предусмотрены консультации с экспертами по социальному проектированию, которые можно получить до подачи заявки. Как пишет "АиФ - Западная Сибирь", записаться на консультацию и узнать подробности о порядке предоставления документов для участия в конкурсе можно в отделе молодежных проектов департамента по общественным связям по номеру телефона: 8 (3452) 55-72-29.

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# гранты , НКО

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