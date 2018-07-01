Абатские медики стали призерами конкурса к юбилею района

Фото ОБ №4 г. Ишима Фото ОБ №4 г. Ишима

Два первых места заняла Абатская районная больница в конкурсе "95 лет району: время в судьбах и событиях", сообщает ишимская окружная больница №4. Конкурс проводился на территории муниципального образования к юбилею Абатского района. В номинации "Сохраняя историю, строим будущее" сотрудники медучреждения представили два фотоальбома, отражающих историю становления и развития больницы.

"Что предметы старины рассказать тебе должны" - музейная экспозиция с использованием старых предметов-экспонатов, относящихся к основной деятельности организации, также стала победительницей конкурса истории.

Фото ОБ №4 г. Ишима Фото ОБ №4 г. Ишима

На выставке представили медицинские приборы и копии архивных записей о строительстве и реконструкции Абатской больницы, газетных публикаций. Экспонаты для выставки собирали всем миром, помогали сотрудники амбулаторий и ФАПов, отделений стационара Абатской районной больницы.

"Любое творческое начинание в нашем коллективе быстро подхватывается и поддерживается. Творческую инициативную группу в этот раз возглавила врач-эпидемиолог Ирина Александровна Сергеева, - рассказал заведующий больницей Юрий Лагунов.- Нам было очень приятно узнать от экспертного совета, что именно наши экспозиции стали лучшими среди всех организаций и учреждений района, заявившихся на конкурс. Мы чтим традиции и очень бережно относимся к истории больницы. Будем и дальше писать ее все вместе".