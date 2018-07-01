Инициативы тюменцев поддержали деньгами на Всероссийском форуме молодых семей

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы получили гранты на Всероссийском семейном форуме, который прошел с 9 по 14 июля в Ярославской области. В мероприятии приняли участие более 400 человек со всей страны.

Участники представили свои социально значимые инициативы по развитию семейного движения, поддержке семей и вовлечение семейных сообществ в жизнь региона на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который прошел в рамках форума.

Поддержку своего проекта получила куратор центра "Дзержинец" Наталья Ниязова. На реализацию ее проекта #Добраясемья72 выделили 200 тыс. рублей. Деньги пойдут на создание инициативных групп семей в каждом районе Тюмени. Для этого в "Дзержинце" наберут 600 семей, которых поделят на 30 команд по микрорайонам. В итоге в каждой части города появится инициативная группа, которая сможет самостоятельно решать проблемы своего района.

Также завоевать грант удалось руководителю детской киношколы Kinobaby и кинопедагогу Светлане Семеновой. На съемки художественно-документальный фильма "Дети войны" выделили 100 тыс. рублей. Лента расскажет о детях-эмигрантах, которые находились со своими родителями в горячих точках, в частности на Украине.

"Я посетил форум с целью познакомиться с лучшими региональными практиками в области работы с молодыми семьями, а также поделиться своим опытом. Мне кажется, что одна из важнейших тем форума - как пройти путь от объединения единомышленников до решения социально значимых задач", — отметил руководитель проекта "База героев" Николай Петренко.

Он тоже представлял нашу область на форуме, пишет "Мегатюмень".