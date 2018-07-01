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В NASA рассказали, когда на Луне появится первое поселение людей

Общество, 17:08 21 июля 2018

Фото www.yaumen.ru

Американское аэрокосмическое агентство NASA намерено в ближайшие восемь лет создать на Луне станцию, где постоянно будут находиться астронавты, сообщает РИА Новости.

Как отмечает Daily Star, реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос.

"То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", — заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

При этом NASA и частные корпорации планируют уже в 2019 году отправить на Луну различные автоматизированные научные инструменты.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимость возобновления экспедиций на Луну, которые прекратились после полета Аполлона-17 в 1972 году.

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