Электронная очередь к врачу пользуется популярностью у жителей Тюменской области

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Два миллиона раз жители Тюменской области воспользовались услугой электронной очереди к врачу в поликлиниках. Статистику за шесть месяцев 2018 года приводит пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Через регистратуру записывается 32% граждан, с рабочего места врача – 31%, с помощью электронной записи – 24%, единый центр записи – 8%, через Интернет и мобильное приложение – 5%.

Напомним, в августе 2017 года в мобильном приложении "Медицина72" появилась новая функция "электронная очередь" - пациент до прихода в поликлинику может получить предварительный талон на удобное время и дату для посещения кабинетов.

Внедрение электронной очереди позволило упорядочить потоки пациентов в такие кабинеты как: забор крови, процедурные, перевязочные, рентген, ЭКГ, кабинеты неотложной и доврачебной помощи, кабинеты раннего выявления заболеваний, а также в два раза сократить нагрузку на регистраторов. За 2017 год выдано более 3 млн талонов, за 1 полугодие 2018 года более 2 млн талонов. Отслеживаются порядка 77 инфокиосков, 370 информационных табло.

Еще один удобный электронный сервис - это дистанционный контроль состояния здоровья. Пациентам с нестабильным течением гипертонии выдает тонометр с GSM-модулем, передающий данные на рабочее место врача. Врач контролирует артериальное давление и может корректировать лечение, следит за приемом лекарств.

В Тюмени с помощью 51 такого тонометра в 2018 году под наблюдением находилось около 320 человек.