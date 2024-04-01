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На верхнем пилоне тюменского моста Влюбленных водрузят Знамя Победы

Общество, 17:01 26 апреля 2024

пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии»

Знамя Победы водрузят на верхнем пилоне моста Влюбленных в Тюмени 30 апреля. Этот день, по словам федерального координатора "Молодой гвардии" по УФО Владимира Сбитнева, выбран не случайно.

"30 апреля 1945 года — одна из переломных дат Великой Отечественной войны. В этот день красный флаг был поднят над Рейхстагом, - напомнил он. - До полной победы, а именно подписания мирного договора, оставалось еще около недели. В этот день, чтобы напомнить всем о важности сохранения истории, мы каждый год проводим мероприятие для школьников и студентов и водружаем Знамя Победы".

Водружению знамени будет предшествовать городской квест. Команды школьников и студентов пройдут через серию испытаний и заданий, включая военно-патриотические станции, где участникам предстоит окунуться в атмосферу быта советского солдата, пройти полосу препятствий, а также ответить на вопросы о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения "Молодой гвардии".

пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии»

"Квест "Знамя Победы" — это, в первую очередь, возможность для участников погрузиться в атмосферу военных лет, посмотреть, как раньше был организован быт и как жил советский солдат. Наша основная задача — привить интерес к изучению истории", — рассказал организатор квеста Егор Солодкий.

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# День Победы

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