Жители села Луговое получили новый сквер

фото: Управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района фото: Управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

Сквер в центре села Луговое введен в эксплуатацию. Он стал первым объектом рейтингового голосования жителей Тюменского района, которое состоялось в марте 2018 года, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

В селе Луговом сквер разбили возле фельдшерско-акушерского пункта, где всегда проходит много людей. Сам ФАП обновили в 2016 году. Сначала пустующий участок вычистили, затем спроектировали и заасфальтировали дорожки, установили изящные фонари, поставили скамейки, высадили деревья: ели, липы, рябины – и разбили клумбы. С высадкой цветов помогли ребята из отряда главы.

Напомним, каждое муниципальное образование выбирало тот объект, который наиболее актуален: дом культуры, детскую игровую площадку или спорткомплекс.