Тюменцам предлагают инструкцию по пристройству щенков и котят

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Тюменские ребята помогли пятерым щенкам найти дом. Коробку со щенками им вручила девушка, которая хотела оставить их на улице.

По словам 18-летнего Никиты Перфилова, они с друзьями — Аней Григорьевой, Глебом Егуновым и Катей Алиферович – просто гуляли в тот день в районе ТЦ "Магеллан", когда увидели молодую девушку, тащившую коробку со щенками. Она пожаловалась, что нужно уезжать, а малышей пристроить не получается. Было похоже, что она собирается оставить эту коробку где придется.

Двух щенков сразу взяли знакомые ребят, а остальных позже согласились приютить добрые тюменцы - пристроить щенков удалось всего за полдня. Если вам придется столкнуться с такой ситуацией, то "Вслух.ру" публикует инструкцию, что делать с найденышами.