Тюменцам предлагают инструкцию по пристройству щенков и котят
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Тюменские ребята помогли пятерым щенкам найти дом. Коробку со щенками им вручила девушка, которая хотела оставить их на улице.
По словам 18-летнего Никиты Перфилова, они с друзьями — Аней Григорьевой, Глебом Егуновым и Катей Алиферович – просто гуляли в тот день в районе ТЦ "Магеллан", когда увидели молодую девушку, тащившую коробку со щенками. Она пожаловалась, что нужно уезжать, а малышей пристроить не получается. Было похоже, что она собирается оставить эту коробку где придется.
Двух щенков сразу взяли знакомые ребят, а остальных позже согласились приютить добрые тюменцы - пристроить щенков удалось всего за полдня. Если вам придется столкнуться с такой ситуацией, то "Вслух.ру" публикует инструкцию, что делать с найденышами.