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Горожан приглашают на фестиваль домашних животных

Общество, 15:37 22 июля 2018

park.sokolniki.com

Фестиваль домашних животных состоится в Тюмени на базе ДК "Водник" 25 июля. Мероприятие пройдет в поддержку движения за проявление доброты к животным, начало в 18 часов, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Почти каждый ребенок мечтал завести домашнего любимца: собачку, кошечку, хомячка или говорящего попугая. Животные приносят в дом уют и гармонию, а в людях воспитывают любовь, заботу и ответственность.

В рамках фестиваля состоятся веселые игры, выставка домашних животных, а организаторы и партнеры мероприятия вручат призы.

Принять участие в фестивале может любой желающий вместе со своим питомцем. Предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (3452) 45-47-29 и +7 (3452) 45-93-43, либо на официальной странице учреждения, отправив фото питомца.

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# домашние животные , животные , фестиваль

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