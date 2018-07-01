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Рок-группа U2 возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов

Общество, 16:04 22 июля 2018

фото Министерство культуры РФ

Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов опубликовал американский журнал Billboard, пишет РИА Новости.

Список возглавила ирландская рок-группа U2, заработавшая в 2017 году 54,4 млн евро. Большую часть этой суммы музыкантам принесли гастроли в рамках программы Joshua Tree Tour.

Второе место в рейтинге досталось кантри-певцу Гарт Бруксу (52,2 млн долларов), третье — группе Metallica (43,2 млн долларов).

В первую десятку также вошли Бруно Марс, Эд Ширан, Леди Гага, Билли Джоэл, группа Guns N' Roses, бывший гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс и Coldplay. Основную часть доходов участникам списка принесла гастрольная деятельность.

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