В Омутинском районе проходит фестиваль семейных ценностей

Фото с фестиваля Артура Саутиева Фото с фестиваля Артура Саутиева

Второй районный фестиваль семейных ценностей "Корни" начал работу в Омутинском районе 21 июля. В Шабановской роще развернулся палаточный городок, торговые ряды с горячим питанием и сувенирами, аттракционы и игровые зоны, сообщили в областном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

На фестиваль съехались жители разных уголков Тюменской области: Омутинского, Армизонского, Сорокинского, Аромашевского, Юргинского, Ярковского районов,Тюмени, Тобольска, Ишима, Ханты-Мансийска.

Участников фестиваля приветствовала заместитель главы Омутинского района по социальным вопросам Галина Осинцева.

"Самое ценное в жизни человека – это семья. Храните домашний очаг, традиции предков, свои корни. Всем любви, нежности и радостных, солнечных дней отдыха", - отметила она.

Лучшие семьи района, отметившие в этом году юбилей совместной жизни и достойно воспитавшие детей, получили награды за любовь и верность.

Поляна приветствовала и участников межрайонного велопробега "Марафон здоровья", прибывших на территорию района. Прекрасное настроение гостям дарили вокальные и танцевальные коллективы районного Дома культуры.

Семейный фестиваль продолжается 22 июля. Практически каждый час здесь проходят концертные программы с участием местных артистов и приглашенных коллективов, мастер-классы, квесты.

Семьи, большинство из которых приехали с детьми, поучаствовали в красивом обряде "укоренения отношений", пройдя через нарядные арки на Аллее любви. Желающие сразились в русской борьбе на поясах, парковом биатлоне и семейном многоборье ГТО. На "Ремесленной поляне" делали бочонки на гончарном круге, рисовали по дереву, плели цветочные венки и браслеты из сутажного шнура. Медитации, занятия по йоге и психологические тренинги, "Зумба-фитнес" привлекли многих на "Оздоровительную поляну".

Участников фестиваля ждут еще масса творческих номеров, развлечений и спортивных соревнований.