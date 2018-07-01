В Покачи ликвидировали условный разлив нефти

Фото: МЧС России по Югре Фото: МЧС России по Югре

Учения по ликвидации разлива нефти прошли в Покачи, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

По легенде учений, на территории одной из дожимных насосных станций предприятия "Покачевнефтегаз" произошла порыв нефтепровода, что привело к разливу нефтепродуктов в реку Нонг-Еган.

К участию в учениях были привлечены аварийные формирования предприятия, сотрудники пожарно-спасательной службы и медицинские работники. До приезда пожарных к ликвидации разлива приступило аварийно-спасательное звено предприятия. Для того чтобы избежать разлива нефти на большей площади специалисты установили на реке боновые заграждения и с помощью специального насоса с фильтром, приступили к сбору условно разлитой нефти с поверхности воды в емкость.

Параллельно с работами по очистке воды и почвы от нефтепродуктов на место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны. Спасатели создали пенную подушку, которая изолировала горючее вещество от воздуха, тем самым исключив возможность возгорания.

На данных учениях подразделения отработали навыки ликвидации разливов нефти и в максимально короткие сроки устранили утечку. Как отметили организаторы, действия всех специалистов были четкими, слаженными, участники тренировки действовали строго по инструкции.