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В Летней школе "Иллюминации" пройдут консультации экспертов по CORE

Общество, 13:16 23 июля 2018

фото ТюмГУ

Летняя школа "Иллюминации" пройдет на базе Института социально-гуманитарных наук с 23 по 29 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Школа объединит студентов и ведущих экспертов из России, Австрии, Польши, США и других стран. Философы из Института философии РАН (Москва), Силезского университета в Катовицах (Польша), Европейского университета (СПб) и РАНХиГС выступят экспертами в разработке CORE общеобразовательных дисциплин ТюмГУ. Профессора в соответствии с научными интересами и компетенциями проведут консультации и обсудят с преподавателями архитектуру и насыщенность CORE.

Напомним, образовательный модуль Core education (базовый модуль) — это система, при которой студенты первого курса университета должны будут освоить 5 дисциплин, направленных на формирование универсальных компетенций, широко востребованных как на международном, так и на российском рынке труда.

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# летняя школа , ТюмГУ

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