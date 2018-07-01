Роскомнадзор защищает от интернет-пиратов фильм "Рубеж"

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На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей Роскомнадзор принимает меры по защите авторских прав в отношении отечественного фильма "Рубеж", сообщает ведомство.

Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 54 интернет-ресурсов. Пиратские копии фильма удалены с 44 страниц сайтов, ожидается удаление еще с семи.

Остальные три интернет-ресурса, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.