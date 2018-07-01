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Более тысячи человек отведали кваса на фестивале в Ялуторовске

Общество, 17:05 23 июля 2018

фото Ялуторовский острог во Вконтакте

Более 1 тыс. человек стали участниками фестиваля – ярмарки "Квасной пир – на весь мир" в Ялуторовске 21 июля, сообщают организаторы.

В Ялуторовский острог съехались гости из Сургута, Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, Болгарии и даже из США. Для гостей масштабного гастрономического праздника, были организованы различные зоны отдыха: на игровой площадке резвились дети, играя в славянские забавы: ходьба на ходулях, гуси-лебеди, работала фотозона, где все гости праздника смогли сделать фото на память.

На главной площадке - дегустационной каждый желающий мог попробовать разные виды кваса и прохладительные напитки, также отведать освежающую окрошку. Хозяева фестиваля приготовили более 200 литров окрошки по старинным рецептам. Главным героем фестиваля стал Квасной царь, который руководил праздником.

Ялуторовские мастерицы, чьи изделия вошли в "Сто лучших товаров России", провели различные мастер – классы, познакомили с выставкой декоративно-прикладного творчества и брендовой сувенирной продукцией.

В зажигательную программу праздника вошли лучшие номера от коллективов "Арт-Вояжа", всевозможные розыгрыши, шоу барабанов "ТАБО" из Тюмени, мастер-классы от женского клуба "Берегиня". Для детей работал маг, иллюзионист и чародей Александр Яблочков.

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# квас , окрошка , фестиваль , Ялуторовск

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