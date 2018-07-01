Возле Затюменского экопарка обустроили зеленый уголок

Фото "Тюмень - наш дом" Фото "Тюмень - наш дом"

Благоустройством участка ул. Барнаульской у входа в лесопарк "Затюменский" завершился в Тюмени фестиваль садов AstraGarden, сообщает городская администрация.

Участники выставки садов, сотрудники питомника "Ахмечет", компании "Цветы Сибири", а также представители власти высадили кусты щучки дернистой, кизильника блестящего, котовника Фассена, шалфея и другие растения.

Среди высаженных культур кустарники, многолетники и злаковые травы – все то, что является примером современного подхода к озеленению городских пространств. Эти растения привычны к местным погодным условиям. Многие из них зимуют в полях без полива и укрытия, засухоустойчивые злаки не требуют специального ухода и полива, а кизильнику нужна только стрижка.

За основу при благоустройстве территории по ул. Барнаульской была принята работа ландшафтного дизайнера Натальи Вершининой из компании SVHouse. Именно ее работа была признана лучшей экспертным жюри в рамках конкурсного семинара среди ландшафтных дизайнеров.