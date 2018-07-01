Бывший директор племзавода предстанет перед судом за присвоение вверенного имущества

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Бывшего директора федерального государственного унитарного предприятия "Племенной завод "Тополя" обвиняют в присвоении, злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокурор Тюменской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела направлены в суд.

По версии следствия, директор с мая 2014 года по сентябрь 2016 года похитил у возглавляемого предприятия более 529 тыс. рублей путем необоснованных выплат себе премий и вознаграждений за сверхурочную работу.

С мая 2016 года по март 2017 года он по заниженной стоимости распродавал племенной скот, в результате чего предприятие недополучило более 4 млн рублей.

Кроме того, руководитель вовремя не платил зарплату свыше 100 работникам, имея средства на ее выплату. Общая сумма задолженности по оплате труда составила более 3 млн рублей, которая впоследствии была погашена.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратур Тюменской области и Тюменского района.

Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.