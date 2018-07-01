Музейляндия, селфи и экскурсии - как тюменцы отметят День города

Фото Ирины Алькаевой Фото Ирины Алькаевой

Тюменское музейно-просветительское объединение встречает 432 год рождения родного города насыщенной программой "Мое достояние". Гостей ожидают творческие мастер-классы, детские интерактивы, интересные выставки и даже театрализованная экскурсия.

Как рассказали в пресс-службе объединения, на выставке "Успех 72" представят редкие экспонаты, отражающие успехи и достижения Тюмени и области. Игровая программа "Город детства" стартует на детской интерактивной площадке "Музейляндия". Рисовать на песке достопримечательности Тюмени ребята будут на мастер-классе "Магия песка".

Фотоквест "Город на 57 параллели" - возьмите в руки фотокамеру и окунитесь в атмосферу исторической части любимого города: сделайте селфи на месте основания города, сравните старинную фотографию с оригиналом, измерьте длину моста Влюбленных оригинальным способом. Получить задания участники смогут в любом музее.

В кинозале "Тайны сибирского города" состоится показ фильмов: "Изначальники Тюмени". "Воеводы Сукин и Мясной", "Крепость на Туре" (Свято-Троицкий монастырь), "Завещание Текутьева. По самому щедрому расчету".

Также тюменцам предложат прокатиться на двухэтажном автобусе. Сразу несколько интересных экскурсий проведут в последние выходные июля. На обзорной экспресс-экскурсии "Твой город" вы узнаете о развитии первого сибирского города от деревянного острога до столицы самой большой области России.

На вечерней автобусной экспресс-экскурсии "Ночь. Улица. Фонарь…Автобус" расскажут, как в городе развлекалось купечество, кого называли "парижанами", когда появились первые автомобили, светофоры и автобусы.

Во время костюмированной автобусной экскурсии "Тайны Сибирского города" экскурсовод раскроет все тайны первого сибирского города: легенды названия Тюмени, где и для чего в городе прокладывали подземные ходы, о визите будущего императора-освободителя Александра II, об известном русском писателе, который учился здесь, о лечении Григория Распутина в тюменской больнице, о "сибирском мавзолее".

Узнать больше информации и подробное расписание можно в группе https://vk.com/tmpo72.