Ямальские волейболисты в составе России завоевали золото на международном турнире

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Ямальские волейболисты в составе сборной России завоевали золотые медали на международных турнирах в ЮАР и Нидерландах, сообщает правительство ЯНАО.

Спартакиада стран БРИКС проходила в Йоханнесбурге (Южная Африка). Российские волейболисты, одержав три победы в трех матчах, уверенно завоевали золотые медали.

В состав сборной России входили игроки клуба "Факел" из Нового Уренгоя – Андрей Ушков, Кирилл Ситюк, Кирилл Кранин, Никита Крот, Алексей Ковальчук. Возглавлял сборную России главный тренер молодежного "Факела" Михаил Николаев.

Сборные Индии и Китая россияне обыграли в пяти партиях (3:2), а команду ЮАР – в трех (3:0).

В Нидерландах прошел чемпионат Европы для юношей до 20 лет. Сборная России в финале обыграла команду Чехии (3:2) и завоевала титул чемпионов Европы-2018. В тренерском штабе сборной новоуренгойский "Факел" представлял старший тренер ямальской команды Сергей Орленко.