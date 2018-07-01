  • 25 июля 201825.07.2018среда
  • USD62,9235
    EUR73,5261
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северный

Выставка "Живое серебро" открылась в Ямальском музее

Общество, 08:07 25 июля 2018

фото ИА "Север-пресс"

Выставка "Живое серебро" из фондов Музейно-выставочного комплекса им. Ивана Шемановского открылась в Ямальском районном музее, сообщает ИА "Север-пресс".

Экспозиция рассказывает о главной отрасли народного хозяйства округа - рыболовстве. Также организаторы познакомят посетителей с многообразием рыбной фауны региона и ее особенностями.

На выставке многие экспонаты будут представлены впервые, среди них - грузила, поплавки, булава для глушения рыбы, фрагменты ловушек и запоров, крючки, иглы для плетения сетей с различных археологических памятников ЯНАО. Посетители также увидят мешки из кожи налима, документы, фотографии, макеты рыболовных судов, связанных с историей рыбной промышленности округа, чучела и муляжи рыб, нанайский и рыбацкий костюмы, сумки и поделки из рыбьей кожи.

Выставка "Живое серебро" будет работать до 20 августа.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , рыба , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:36 25.07.2018Выпускница из Заводоуковска получила звание "Ученик года-2018"
09:25 25.07.2018Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет на Сахалине
09:14 25.07.2018Вокалисты Заводоуковска выступят на фестивале "Благовест"
09:03 25.07.2018Бойцы Тюменского студотряда споют песни на Всероссийском фестивале