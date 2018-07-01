Выставка "Живое серебро" открылась в Ямальском музее

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Выставка "Живое серебро" из фондов Музейно-выставочного комплекса им. Ивана Шемановского открылась в Ямальском районном музее, сообщает ИА "Север-пресс".

Экспозиция рассказывает о главной отрасли народного хозяйства округа - рыболовстве. Также организаторы познакомят посетителей с многообразием рыбной фауны региона и ее особенностями.

На выставке многие экспонаты будут представлены впервые, среди них - грузила, поплавки, булава для глушения рыбы, фрагменты ловушек и запоров, крючки, иглы для плетения сетей с различных археологических памятников ЯНАО. Посетители также увидят мешки из кожи налима, документы, фотографии, макеты рыболовных судов, связанных с историей рыбной промышленности округа, чучела и муляжи рыб, нанайский и рыбацкий костюмы, сумки и поделки из рыбьей кожи.

Выставка "Живое серебро" будет работать до 20 августа.