В Тюмени пройдет Космический киноквиз

фото МТЦ "Космос" во Вконтакте фото МТЦ "Космос" во Вконтакте

Космический киноквиз в рамках Интеллектуального движения Тюменской области начнется в "Космосе" 26 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

На мероприятии приглашают тех, что желает блеснуть знаниями любимых фильмов и сериалов. Для гостей подготовлены: попкорн, огромный экран и приятная компания сериаломанов и синефилов — и, конечно, увлекательное интеллектуальное соревнование, посвященное кинематографу.

Для участия необходимо сформировать команду из 4-8 человек и зарегистрироваться по ссылке. Участие бесплатное.