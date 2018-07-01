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В Тюмени пройдет Космический киноквиз

Общество, 08:18 25 июля 2018

фото МТЦ "Космос" во Вконтакте

Космический киноквиз в рамках Интеллектуального движения Тюменской области начнется в "Космосе" 26 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

На мероприятии приглашают тех, что желает блеснуть знаниями любимых фильмов и сериалов. Для гостей подготовлены: попкорн, огромный экран и приятная компания сериаломанов и синефилов — и, конечно, увлекательное интеллектуальное соревнование, посвященное кинематографу.

Для участия необходимо сформировать команду из 4-8 человек и зарегистрироваться по ссылке. Участие бесплатное.

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# викторина , кино , Космос

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