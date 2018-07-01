Уральские волонтеры отреставрировали старый фонтан

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Старый фонтан, простоявший после отключения в полуразрушенном состоянии около десяти лет, отреставрировали в одном из дворов Каменска-Уральского волонтеры из фонда патриотического воспитания молодежи "Рубикон", сообщает правительство Свердловской области.

Фонтан, получивший среди горожан название "Слоненок", был построен в 1955 году, работал в советское время и позже, но всегда с большими перерывами. В 2008 году из-за разрушения фонтан перестал функционировать.

"Благотворители и волонтеры показали пример, как всем вместе можно изменить городскую среду. Открытие фонтана - первый шаг и весомая мотивация собственников многоквартирных домов к участию в государственной программе "Формирование комфортной городской среды", - считает глава города Алексей Шмыков.

Праздник в честь открытия отреставрированного фонтана собрал более 500 горожан.