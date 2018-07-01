Кандидаты на должность губернатора Тюменской области собирают подписи

фото Сергея Русанова фото Сергея Русанова

Избирательная комиссия Тюменской области приняла решение о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Моора. Это, как пояснила заместитель председателя комиссии Светлана Кашкарова, очень значимая фигура во всей избирательной кампании.

"Выдвинутые кандидаты предлагают своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, чтобы открыть счет избирательного фонда и начать сбор подписей муниципальных депутатов, - сообщила она. - А после сбора подписей кандидат подает пакет документов на регистрацию. До этого были зарегистрированы представители еще четырех выдвинутых кандидатов".

Выдвижение кандидатов, согласно действующему законодательству, продлится до 30 июля. До 9 августа все выдвинутые кандидаты должны пройти регистрацию.

На сегодняшний день выдвинуты пять кандидатов на должность губернатора Тюменской области:

Артем Николаевич Зайцев, 1984 года рождения, депутат Тюменской областной думы шестого созыва, выдвинут Тюменским региональным отделением ЛДПР.

Иван Григорьевич Левченко, 1979 года рождения, депутат Тюменской областной думы, выдвинут Тюменским областным отделением КПРФ.

Александр Викторович Моор, 1974 года рождения, врио губернатора Тюменской области, выдвинут Тюменским региональным отделением партии "Единая Россия".

Владимир Юрьевич Пискайкин, 1970 года рождения, заместитель председателя Тюменской областной думы, выдвинут региональным отделением политической партии "Справедливая Россия".

Лариса Васильевна Шакурова, предприниматель, председатель совета регионального отделения политической партии Социальной защиты, выдвинута региональным отделением партии Социальной защиты.

Каждый выдвинутый кандидат на должность губернатора Тюменской области должны заручиться поддержкой не менее 236 депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, расположенных на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа. Это 5% от общего числа депутатов и глав муниципальных образований в регионе.

Поддержать можно только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией. При этом поддержку кандидат должен получить не менее чем в 46 муниципальных районах и городских округах, образованных на территории трех регионов.

Борис Олейник